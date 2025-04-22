Deprem bölgesinde 23 Nisan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir şölene dönüştürecek. Renkli etkinlikler, bugün saat 13.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek Bakanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da özel kutlama programları düzenleyecek. Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda, Hatay İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Akşam saat 18.00'e kadar devam edecek şenlikler kapsamında Sıfır Atık Hareketi ile ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.