Deprem bölgesindeki basın kuruluşlarına teknik ekipman desteği

"BASIN KURULUŞLARIMIZA HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında Malatya'da konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, depremin yaralarının sarılması için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu, basın camiasının da kendi içerisinde kenetlendiğini belirterek, yapılan yardımın büyük zorluklar içerisinde görevlerini devam ettiren basın kuruluşlarına bir nebze de olsa moral olacağını ifade etti.