Deprem bölgesine "Şehidimin giyemediği çoraplar" notuyla yardımda bulunuldu

Yalova'da, depremin yaşandığı şehirlere destek olabilmek adına yapılan çalışmalara değinen Tutuk, şunları kaydetti: "Yaşanan depremin ardından ilk olarak şehrimizden 122 kişilik kurtarma ekibi, ekipmanları ve araçlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal etti. Bizler bu acıyı 24 yıl önce, derinden yaşamış bir halk olarak kısa sürede organize olduk ve yardım çalışmalarımıza başladık. Kurtarma ekiplerimizin ardından 1 tır gıda malzemesi, 1 tır da ısıtıcı, ayakkabı, battaniye, yorgan, mont, giysi ve bunun gibi birçok ihtiyaç malzemesini vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede toplayarak afet bölgesine yolladık. Buradan deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."