Deprem davasında kamu görevlileri de yargılanacak

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinin Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Ezgi Apartmanı çökmüş, enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak, açılan davada o dönemde Kahramanmaraş Belediyesinin ilgili birimindeki yapı ruhsatları ve proje kontrolünden sorumlu kişiler, yapı kullanma izin belgesinden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler ve yapı kontrol biriminin bina yapım tarihindeki yetkilileri hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "Görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması istenmişti.

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, yargılanan müteahhit, fenni mesul, şantiye şefinin yanı sıra yargılanmaları istenen belediyede görevli 7 kişi hakkında soruşma açılmasıyla ilgili talep ise Kahramanmaraş Valiliğince reddedilmişti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nin, 7 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermeyen kararını iptal etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. Dava Dairesi İmar ve Şehircilik Müdürü Fahri Yiğitoğlu, müdür vekili Sait Avşar, mimar Veli Çiftaslan, mimar Mehmet Dişçeken, inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi hakkındaki talebi değerlendirdi.

Mahkeme hayatta olmayan Ali Özcan Kurt hariç, diğer personeller yönünden ise itirazların kabulü ile itiraza konu "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçen Fahri yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında soruşturma izni verilmesine, dosyanın, kararın ilgililere tebliğ edilmesi ve işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesi için Kahramanmaraş Valiliğine gönderilmesine oybirliğiyle kesin olarak karar verdi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı, kamu görevlilerinin de soruşturma sürecine dahil edilmesinin önünü açtı.

Kararı değerlendiren Mağdur ailelerin vekili Av. Dr. Rezan Epözdemir, kararın benzer nitelikteki tüm deprem dosyalarında kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması bakımından bu karar emsal mahiyette olduğunu söyledi. Epözdemir, "Kamuoyunda 'Ezgi Apartmanı Davası' olarak bilinen dosya ile ilgili, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin de soruşturulması ve yargılanmasına ilişkin taleplerimiz neticesinde Kahramanmaraş Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemişti. 35 canımızı yitirdiğimiz Ezgi Apartmanı'nın yıkımında kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında verilen bu kararın iptali ve soruşturma izni verilmesi talebiyle mağdur aileler vekili olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Hakeza Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi'nin 2024/346 Esas, 2024/445 Karar numarasıyla itirazlarımız kabul edilmiş ve aralarında Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili'nin de bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bu karar, tüm deprem dosyaları bakımından emsal mahiyettedir. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, 'Yapı Proje Kontrollerinden Sorumlu Kişiler, Belediyenin Yapı Kontrol Birimi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmeden Önce Binayı Kontrol Etmekle Görevli Kişilerin' kusurlu olduğundan bahisle kamu görevlileri bakımından soruşturma izni vermiştir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanmasının önü açılmıştır. Benzer nitelikteki tüm deprem dosyalarında kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması bakımından bu karar emsal mahiyette olup, hukuki süreç tarafımızca sonuna kadar etkin bir şekilde takip edilecektir" dedi.