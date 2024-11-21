Deprem fırsatçılarına şafak operasyonu

Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat depreminde bölgede ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçlar üzerinden vurgun yapmaya çalışan çete, Bursa'da polisin şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinin, ağır hasar alarak perte çıkan otomobillerin motor ve şase numaralarını, hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürdü. Bu sayede haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltınan alınan 5 kişirden M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklandı.