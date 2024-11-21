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Giriş Tarihi: 22.11.2024

Deprem fırsatçılarına şafak operasyonu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Deprem fırsatçılarına şafak operasyonu
Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat depreminde bölgede ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçlar üzerinden vurgun yapmaya çalışan çete, Bursa'da polisin şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinin, ağır hasar alarak perte çıkan otomobillerin motor ve şase numaralarını, hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürdü. Bu sayede haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltınan alınan 5 kişirden M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklandı.
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Deprem fırsatçılarına şafak operasyonu
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