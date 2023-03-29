Deprem riski az: Kiralık daireler tükendi!

"GEÇEN YIL 1 MİLYONA SATILAN KONUT ŞİMDİ 3 MİLYONA SATILIYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 'Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık yüzde 175'e dayandı. Ocak ayı verilerine yansıyan artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı illerden biri olan Edirne'de, konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirten bir başka emlakçı Namık Babacan da, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şubat ayında Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremin ardından Edirne'ye göç yaşandığını ve konutlara talep arttığını belirten Babacan, bu taleple birlikte fiyatların daha da arttığını söyledi. Babacan, İstanbul'da yaşayan vatandaşların Edirne'deki arsa ve konutlara ilgi gösterdiğini belirtti. Geçen yıl 1 milyona satılan dairenin şu an 3 milyona satıldığını ifade eden Babacan, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaş dairesini en düşük 5 milyona satıyor ve Edirne'den arsa ve konutu kendisine cazip geldiği için alıyor" dedi.