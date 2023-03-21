Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Mahallelinin yüzde 85'inin taşınmaktan yana olduğunu kaydeden Kandemir, "Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Özelikle bu kanyon gibi çöküntüden sonra köyümüze çok gelen oldu. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin. 5 binin üzerinde nüfusumuz var" dedi.