AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Asrın felaketinde büyük yıkım yaşandığını belirterek, "Burada evler yapılırken, türbeler ayağa kalkarken, iş yerleri açılırken, muhalefetin nasıl bir toksik muhalefet yaptığını ve yapılan işleri dahi yok sayma çabasının içinde olduğunu görüyoruz" dedi. Yayman, Hatay'da restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eseri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Türbesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte büyük yıkım yaşandığını söyledi.

Afetten etkilenen illerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ayağa kaldırıldığını dile getiren Yayman, deprem bölgesinde dünyanın en önemli inşa ve ihya faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yayman, "Burada evler yapılırken, türbeler ayağa kalkarken, iş yerleri açılırken, muhalefetin nasıl bir toksik muhalefet yaptığını ve yapılan işleri dahi yok sayma çabasının içinde olduğunu görüyoruz. Biz onlara Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'deprem turistleri' demiştik. Eğer bu bölgede ne yapıldığını görmek istiyorsanız gelin Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin türbesine bakın, yapılmış mı? Habib-i Neccar Hazretleri'nin makamına gelin, bir görün, içine girin" ifadelerini kullandı.