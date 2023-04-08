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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Depremde en ağır yıkım Antakya’da

Depremde en ağır yıkım Antakya’da
Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tamamlanan ya da itiraz süreci devam eden hasar tespit raporlarına göre 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı bina olduğu belirlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

67 BİN BİNA HASARLI
13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı. Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi.

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Depremde en ağır yıkım Antakya’da
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