Depremde en ağır yıkım Antakya’da

Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremlerdenetkilenen Hatay'da,tamamlanan ya da itirazsüreci devam eden hasartespit raporlarına göre 13bin 517 yıkık, 8 bin 162acil yıkılması gereken ve67 bin 346 ağır hasarlı binaolduğu belirlendi. Merkezüssü Kahramanmaraş'ınPazarcık ve Elbistan ilçeleriolan 6 Şubat depremlerininardından büyük yıkımyaşanan, 20 Şubat'takiDefne merkezli 6.4 büyüklüğündekisarsıntıyla birkez daha yıkılan Hatay'dayürütülen hasar tespitçalışmaları tamamlandı.İncelemelerde, depremlerdenetkilenen kentin 15ilçesindeki yıkık, acil yıkılmasıgereken ve ağır hasarlıbinalar tespit edildi.13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı. Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi.