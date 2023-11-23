Depremde hayatını kaybeden Zuhal öğretmeni öğrencileri unutmadı

Adana'da depremde oturdukları Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucu Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın iki kızıyla birlikte enkazda kaldı.

Taşkın'ın iki kızı yaralı kurtarılırken, kendisi hayatını kaybetti. 12'nci sınıf öğrencileri Onur Öden, Mehmet Şahin, Yağmur Sena Aktaş ve Nisa Türkönü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenleri eşliğinde Kabasakal Mezarlığı'na gitti. Öğrenciler, öğretmenlerinin kabrine karanfil bırakıp, dua etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, "İçimiz çok buruk. Lise hayatına başladığımızdan bu yana Zuhal hocamız hep bizimleydi. Hep yanımızdaydı. Bu yıla onsuz başlamak bizleri derin üzüntüye boğdu. Onsuz geçirdiğimiz ilk Öğretmenler Günü. Onu örnek aldı ve izinden yürüyeceğiz. Bize öğretmen gibi değil anne- baba şefkatiyle yaklaşıyordu. Öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dediler.