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Giriş Tarihi: 4.8.2024 14:37 Son Güncelleme: 4.8.2024 14:50

Depremde kurtardıkları avukatı mutlu gününde de yalnız bırakmadılar

Adıyaman'da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yaklaşık 5 gün sonra enkazda olduğu tespit edilen ve 22 saatlik çalışmanın sonunda GEAK ekipleri tarafından kurtarılan Avukat Ezgi Küçüker’i arama kurtarma ekipleri düğününde de yalnız bırakmadı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Depremde kurtardıkları avukatı mutlu gününde de yalnız bırakmadılar

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'ndeki Gözde Apartmanı'nın enkazında depremden 5 gün sonra tespit edilen 32 yaşındaki Avukat Ezgi Küçüker, 20 kişilik Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve Şanlıurfa'dan gelen DEDAŞ ekipleri tarafından 22 saat süren çalışmayla enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Hastanede tedavisi sürerken ziyaret eden GEAK ekipleri, bu kez de Ezgi Küçüker'i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz ile evlenen Ezgi Küçüker, kendisini kurtaran ekibi düğüne davet etti. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ve ekip düğüne katıldı. Karşısında kurtarma ekibini gören gelin, duygusal anlar yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından nikahı kıyılan, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın'ın da çiftin nikah şahitliğini yaptığı düğüne çok sayıda davetli katıldı. Gelin Ezgi Küçüker, "İyi ki varlar. Önce Allah'a sonra onlara borçluyum bu günlerimi. Ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum" dedi. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ise, "Gebze Belediyesi GEAK arama kurtarma ekibimize bu kardeşimiz gibi, Ezgi kardeşimiz gibi 16 canı Adıyaman'da, 7 tane canı Hatay'da kurtarmak nasip oldu. Bu kardeşimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkta kocatsın. Bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın diyoruz" şeklinde konuştu.

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Depremde kurtardıkları avukatı mutlu gününde de yalnız bırakmadılar
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