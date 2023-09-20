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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:28 Son Güncelleme: 20.9.2023 11:09

Depremde özverili çalışan Prof. Dr. Tuncel’e “Yılın Kadın Rektörü” ödülü

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 6 Şubat'taki deprem felaketindeki özverili çalışmaları nedeniyle 6. Uluslararası Dünya Kadınlar Kongresi Düzenleme Kurulu tarafından 'Yılın Kadın Rektörü' ödülüne layık görüldü. Ödülü Kongre Onursal Başkanı ve Bakü Kızlar Üniversitesi Rektörü Prof. Sevinç Rahimova ile Delhi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harpreet Kaur tarafından takdim edilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, “Tüm gücüyle yaraları sarmakta olan devletimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremde özverili çalışan Prof. Dr. Tuncel’e “Yılın Kadın Rektörü” ödülü

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmaları yakından takip eden Uluslararası Dünya Kadınlar Kongresi Düzenleme Kurulu, deprem dönemi ve sonrasındaki özverili çalışmaları nedeniyle Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e Yılın Kadın Rektörü ödülünün verilmesini kararlaştırdı.

Ankara'da gerçekleştirilen ve 22 ülkeden bine yakın akademisyenin katıldığı törende ödülünü alan Prof. Dr. Tuncel, "Depremler, sadece fiziksel yıkımı değil, sosyal ve psikolojik etkileri de beraberinde getirir. Bu afetler aynı zamanda insan dayanışması ve toplumsal birleşme örnekleri sunar. Ülkemizde yaşanan bu asrın felaketinde bunun pek çok örneğini bizzat gördük. Birlikte çalışmamız, gelecekte daha güvenli ve dayanıklı toplumlar inşa etmek için çok kıymetli. Toplumumuzun bu zorlu süreçlerde dayanıklılığını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmek de son derece önemli" diye konuştu.

Törende depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar için hayata geçirdikleri Çocuk İyilik Merkezi (ÇİM) projesine de değinen Prof. Dr. Tuncel, "Depremde uzuvlarını kaybeden evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu rehabilitasyonları yapabilmek ve ruhen/bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız projemizin başarısı sadece benim değil, aynı zamanda büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Projeye tüm yüreğini koymuş olan değerli hekim arkadaşlarıma ve bizi destekleyen kıymetli hayırseverlere de ithaf ediyorum. Birlikte çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

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Depremde özverili çalışan Prof. Dr. Tuncel’e “Yılın Kadın Rektörü” ödülü
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