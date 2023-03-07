Depremde yaralanan 618 çocuk, DNA eşleşmesi sonucu ailelerine kavuştu

Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesi'ndeki hastalar çevre illere nakledilirken aralarında çok sayıda da bebekler bulunuyordu. 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken, 6 bebeğin hala aile bilgilerine ulaşılamadı.

'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimlerin verildiği 6 bebeğin Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ettiğini belirten Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, "Yetişkinlerin yanında çok sayıda çocuğu da tedavi ettik, 664 çocuğumuzu da taburcu ettik. Bunlardan 46'sı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarına teslim edildi. 618 çocuk ise aileleriyle eşleştirildi ve teslim edildi" dedi.

Hastanede şu anda 14 çocuğun yattığını belirten Aydınlı, "Bunlardan 8 tanesinin aile bilgisi var ama tedavileri devam ettiği için eşleştirilmeleri henüz yapılmadı. 6 çocuğumuzda 'kimsesiz' kodlamasıyla, geldikleri bölgeye göre 'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimler verilerek hastanemizde tedavi altında.

Çocukların fotoğrafları ilgili sayfalara yüklendiğini belirten Başhekim Aydınlı, "Biz yine duyuru yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.