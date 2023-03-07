Haberler Yaşam Haberleri Depremde yaralanan 618 çocuk, DNA eşleşmesi sonucu ailelerine kavuştu
Giriş Tarihi: 7.3.2023 11:58 Son Güncelleme: 7.3.2023 12:25

Depremde yaralanan 618 çocuk, DNA eşleşmesi sonucu ailelerine kavuştu

Asrın depremi olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen ‘Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimlerin verildiği 6 çocuğun hastanede tedavileri sürerken, bir yandan da ailelerine ulaşılmaya çalışılıyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, “618 çocuk ise aileleriyle eşleştirildi ve teslim edildi” dedi.

Bekir COŞKUN
Depremde yaralanan 618 çocuk, DNA eşleşmesi sonucu ailelerine kavuştu

Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesi'ndeki hastalar çevre illere nakledilirken aralarında çok sayıda da bebekler bulunuyordu. 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken, 6 bebeğin hala aile bilgilerine ulaşılamadı.

'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimlerin verildiği 6 bebeğin Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ettiğini belirten Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, "Yetişkinlerin yanında çok sayıda çocuğu da tedavi ettik, 664 çocuğumuzu da taburcu ettik. Bunlardan 46'sı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarına teslim edildi. 618 çocuk ise aileleriyle eşleştirildi ve teslim edildi" dedi.

Hastanede şu anda 14 çocuğun yattığını belirten Aydınlı, "Bunlardan 8 tanesinin aile bilgisi var ama tedavileri devam ettiği için eşleştirilmeleri henüz yapılmadı. 6 çocuğumuzda 'kimsesiz' kodlamasıyla, geldikleri bölgeye göre 'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimler verilerek hastanemizde tedavi altında.

Çocukların fotoğrafları ilgili sayfalara yüklendiğini belirten Başhekim Aydınlı, "Biz yine duyuru yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı
Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim kararını açıkladı! 14 Mayıs vurgusu: Tek gündemimiz deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Okunuşu - Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 Ayeti Anlamı Meali Nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde yaralanan 618 çocuk, DNA eşleşmesi sonucu ailelerine kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA