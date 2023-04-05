Depremde yaşadıklarını anlatan Cumali Ercan: "O an ağabeyimden başka bir şey düşünemedim”“

O esnada kimse kimseyi görmüyordu. Bizim komşulardan birisi kırılan camdan 'imdat' diye bağırdıktan sonra sesimizi duyan birisi oldu. O kişi, kapıya birkaç kez vurmasıyla açtı ve ağabeyimi çıkarttık. Soğuk hava vardı. Biz de dışarıdaydık ve ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Bizim yanımızdaki binalar çökmüştü. İlk önce ağabeyimi güvenli, geniş bir alana bıraktım. Benim ellerim ve vücudum kanıyordu ve kafama darbe almıştım. Sonra hastaneye gittim. Film çekimi ve diğer işlemlerden sonra genel cerrahiye yatırdılar" dedi.