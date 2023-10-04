Haberler Yaşam Haberleri Depremden kaçtı istinat duvarının altında kaldı
Giriş Tarihi: 4.10.2023 12:30 Son Güncelleme: 4.10.2023 12:40

Depremden kaçtı istinat duvarının altında kaldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremde hasar gören evinde uyumaya çekinen bir kişi kaldığı çadırda, istinat duvarının üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından istinat duvarının altından cansız vücudu çıkarılan vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Depremden kaçtı istinat duvarının altında kaldı

Hatay'ın Ayışığı mahallesinde meydana geldi. 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından zarar gören evinde uyumayı red eden Durmuş Kafa her zamanki gibi çadırında uyudu. Gece boyunca yağan sağanak yağmurla birlikte, çadırın hemen yanıbaşında bulunan İstinat duvarı çöktü. Depremden korktuğu için geceleri çadırda uyuyan talihsiz adam istinat duvarının altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi istinat duvarının altında kalarak feci şekilde can veren 60 yaşındaki Durmuş Kafa'yı enkazdan çıkardı.

Adli Kuruma kaldırılan Durmuş Kafa'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ayışığı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Almanya ikinci mucize peşinde
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Üçkâğıtçı kahraman
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in 'eşcinsel dostu' bar işlettiği ortaya çıktı
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremden kaçtı istinat duvarının altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA