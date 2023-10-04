Depremden kaçtı istinat duvarının altında kaldı

Hatay'ın Ayışığı mahallesinde meydana geldi. 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından zarar gören evinde uyumayı red eden Durmuş Kafa her zamanki gibi çadırında uyudu. Gece boyunca yağan sağanak yağmurla birlikte, çadırın hemen yanıbaşında bulunan İstinat duvarı çöktü. Depremden korktuğu için geceleri çadırda uyuyan talihsiz adam istinat duvarının altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi istinat duvarının altında kalarak feci şekilde can veren 60 yaşındaki Durmuş Kafa'yı enkazdan çıkardı.

Adli Kuruma kaldırılan Durmuş Kafa'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ayışığı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.