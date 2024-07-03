Depremden korkan halasına yaptığı ev sonu oldu

Adana'da kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan (36) deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı ve ailesi için kendi evinin 50 metre ilerisindeki arsaya prefabrik ev yaptı. İddiaya göre Kayacan işçilik masrafı olarak istediği 300 bin lirayı 1 yıl geçmesine rağmen halasından alamayınca taraflar arasında husumet oluştu. 2 gün önce bu nedenden dolayı taraflar yeniden tartıştı. Olay büyüyerek kavgaya dönüşünce enişte Kemal Aktaşlı (59) oğlu Emre Kaan Aktaşlı (27), yeğeni Akın Aktaşlı (26) ile tanıdıkları 3 kişiyle Burak Kayacan'ın evini bastı. Silahlı kavgada Kayacan göğsünden vurularak öldürüldü, 2 kişi de yaraladı.

Damadının ölümünün ardından gözyaşı döken Fadime Yıldız (66), "Avluya çıktığımda, Burak yere sırt üstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona. Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" dedi. Polisin, gözaltına aldığı 5 kişinin sorgusu sürüyor.

DEPREMDEN KORKAN HALASINA EV YAPTI

Olay, 1 Temmuz'da Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak'ta meydana geldi. Kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki arsaya prefabrik ev yaptı. Kayacan, bu zamana kadar halası ve eniştesi Kemal Aktaşlı'dan 300 bin liralık masrafını alamadı. Kayacan, telefonla arayıp parayı istediği halasından, iddiaya göre, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını aldı. Bunun üzerine Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi.

EVİ BASIP ATEŞ ETTİLER

Ertesi gün Gaziantep'ten Adana'ya gelen enişte Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı, yeğeni Akın Aktaşlı ile tanıdıkları 3 kişiyle Burak Kayacan'ın evine geldi. Küfür ederek müstakil evin bahçesine giren Aktaşlı ve beraberindekiler Kayacan'ı darbedip, tabancayla ateş açtı. Kayacan da kendini korumak için evden aldığı av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan çatışmada Kemal Aktaşlı bacağından, Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir (46) ise ayağından vurularak yaralandı. Kayacan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

POLİS ZANLILARI YAKALADI

Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen Burak Kayacan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Bacanağı Mahmut Demir ise tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere eş zamanlı baskın yapılan 6 şüpheli, yakalandı. Yaralı olarak kaçan Kemal Aktaşlı, tedavi için özel bir hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından teslim alınan Kayacan'ın cenazesi, ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

"YATIN, HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Kayacan'ın acılı kayınvalidesi Fadime Yıldız, "Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, 'Gelsin, kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde' dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre'nin Burak'ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, 'Yatın, hepinizi öldürürüz' diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar" diye konuştu.

"KUCAĞIMDA ÖLDÜ"

Damadının, kucağında can verdiğini anlatan Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırt üstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona. Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek gözyaşı döktü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, yaralı Kemal Aktaşlı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.