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Giriş Tarihi: 22.9.2023 18:02 Son Güncelleme: 22.9.2023 18:25

Depremden kurtulan işçi İzmir’de kaza kurbanı oldu

İzmir’deki fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Alparslan Kaya, kamyon ile hurda demir boşaltırken kazaya kurban gitti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden kurtulduktan sonra Aliağa ilçesine yerleşen Kaya, yan tarafında hurda boşaltan tırın dorsesinin içerisinde bulunduğu kamyonun kabinine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Depremden kurtulan işçi İzmir’de kaza kurbanı oldu

Aliağa-Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren Kardemir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Alparslan Kaya (45) isimli işçi, kamyon ile hurda demir boşaltırken, yan tarafında hurda boşaltan tırın dorsesi Alparslan Kaya'nın içerisinde bulunduğu kamyonun kabinine devrildi. Ağır yaralanan işçi, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Alparslan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Kaya'nın, 6 Şubat'taki depremin ardından Aliağa'ya yerleştiği ve bir ay önce işe başladığı öğrenildi.

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Depremden kurtulan işçi İzmir’de kaza kurbanı oldu
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