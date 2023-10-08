Depremden kurtuldu kazada öldü

7 Ekim Cumartesi günü saat:15:30 sularında Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde Mustafa Kerem Akbulut yönetimindeki sayılı motosiklet Kundu'dan Kadriye istikametinde seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeritten gelen aracın sol tampon kısmına çarptı. Devamında arkasından gelen yabancı plaka sayılı araç ile feci şekilde çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Kerem Akbulut kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

ANTAKYA'DAN ANTALYA'YA GELMİŞTİ

Evladının cenazeni alan baba Murat Yusuf Akbulut 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan depremin ardından 8 Şubat tarihinde ailecek Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Burada hayata tutuklandıkları sırada bu kazanın meydana geldiğini belirten acılı baba Murat Yusuf Akbulut, "Depremden kurtuldu, kazada hayatını kaybetti. Hayat dolu bir çocuktu. Serik ilçesine arkadaşını görmeye gidiyordu. Bize kaza bilgisini verdiler. Yaşadığmıız bunca acıdan sonra bu ölüm acısını nasıl kaldıracağım. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diyerek gözyaşı döktü.

Otopsisi tamamlanan Mustafa Kerem Akbulut'un cenazesi toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine götürüldü.