Depremden sonra tedavi için gittiği İzmir'den memleket hasretiyle döndü: "Evim huzurlu benim"

- "Hayata sıfırdan başlıyoruz"

Ölmez, depremde çok korktuğunu, o günü unutamadığını söyledi.

Kapı sıkıştığı için dışarı çıkmakta zorlandığını anlatan Ölmez, şöyle konuştu:

"Evimin duvarları yıkıldı. Dışarı çıktım, düştüm, tekrar kalktım. Çok şiddetli yağmur vardı. Bu deprem bize çok büyük bir iz bıraktı. Nice bacılarımız, kardeşlerimiz vefat etti. İzmir'e gittiğimde de aklım hep memleketimdeydi. Toprağımdan ve evimden olmak istemedim, evime geri döndüm, önüne çadır kurdum. Huzurluyum, mutluyum. Bir derdim de yok çok şükür. Devletimiz her şeye de koştu, sağ olsun. Baktım ki herhangi bir sıkıntım yok. Dedim ki ben buraya böyle bir yazı yazayım. Depremden sonra hayat sıfırlandı. Şu anda yaş kaç olursa olsun hayata sıfırdan başlıyoruz."