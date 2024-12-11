Depremzede aile tüm birikimini galericiye kaptırdı: Vicdansızlar

Türkiye'nin 11 ilini etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve evlerini kaybeden Yüksek ailesi, bir darbe de dolandırıcılardan aldı. İddiaya göre, Samandağ'da yaşayan Yüksek ailesi, engelli kızlarının doktora götürebilmek için yıllarca biriktirdikleri 650 bin lira ödedikleri aracı 2 yıldır teslim alamıyor.Aile, serebral palsi hastası olan 11 yaşındaki kızlarının doktor randevularına gidebilmek için Hatay'da kendilerine tavsiye edilen bir galeriden sıfır kilometre bir araba satın almak istedi ve 650 bin lira para ödedi. Galerici A.Y., 2 ay içinde teslim edeceğini söylediği aracı 2 yıldır teslim etmedi. Anne Hülya Yüksek SABAH'a konuştu.Eşinin Suudi Arabistan'da çalıştığını ve 3 çocuğuyla birlikte konteynerde kaldığını dile getiren anne Yüksek, "Kızım için aracın alınması gerektiğine inandık. Ancak A.Y. tarafından dolandırıldık. Şu an ne aracı ne de paramızı geri alabiliyoruz" diye konuştu. Yüksek ailesi, mağduriyetlerini duyurmak ve haklarını aramak için hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Aile, galerici A.Y.'ye karşı açtıkları davayla, hem kendi haklarını savunmayı hem de benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.