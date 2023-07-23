Depremzede ailelerin SMA’lı evlat mücadelesi

HatayAntakya'da konteynerde yaşayan ve 25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konulan 11 aylık depremzede bebek Güneş Aydın da tedavi olmayı bekleyen bebeklerden biri. Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan Güneş bebek, kampanyasını yürüten birçok yakınını ve evini depremde kaybetti. Yardım kumbaralarının da enkaz altında kalması nedeniyle yardım kampanyası yavaş ilerleyen Güneş, gen tedavisini belirli bir kiloya gelmeden alması gerektiği için akşamları aç bırakılarak zayıf kalması amaçlanıyor. Güneş'in annesi Gülben Aydın "2 Ocak'ta başlayan yardım kampanyası deprem nedeniyle 2 ay sekteye uğradı. Kampanya şu an yüzde 35'te kaldı. Zamanımız kısıtlı ve tedaviye ulaşamama korkumuz var. Sağlık Bakanı'mızın yerli SMA Hastanesi ve ilacı üretme müjdesi bizi biraz olsun umutlandırdı. İnşallah bu ilaçlar ülkemizde üretilir ve hastanesi açılır da bu illet hastalığın çözümü bulunur" dedi.Malatya'da yaşayan İnşaat Mühendisi Gülşah Göğebakan ile harita mühendisi Tayfur Göğebakan çiftinin kızları Zümra doğumuna 1 ay kala anne karnında depreme yakalandı. Zümra'ya dünyaya geldiğindeyse SMA tip1 teşhisi kondu. Anne Gülşah Göğebakan, "6 Şubat'ta kadar mutlu bir aile olarak evladımızın dünyaya gelmesini beklerken evimiz işyerimiz başımıza yıkıldı. Zümra ilk çocuğumuz. zümra depremden tam bir ay sonra doğdu. Bebeğimize 16 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA tip 1 teşhis konuldu. Depremin şokunu atlatamadan kızımıza konulan teşhisin şokunu yaşadık. Zümra'yla daha iyi ilgilenebilmek için geçici olarak Bingöl'e yerleştik. Dubai'deki tadevi için 1 milyon 820 bin dolar maliyet çıkarıldı.. Kampanya şu anda yüzde 20'ye ulaştı. Zaman az olduğu için korkuyoruz. Çünkü bu bebeklerin kaybedecek bir günü dahi yok. Umarım en kısa sürede bu ilaç Türkiye'ye de üretilir ve bebeklerimiz kurtulur. Aileler de çocukları gözlerinin önünde ne zaman hayatını kaybedecek diye korku ve endişe içinde yaşamazlar." dedi.