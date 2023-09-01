Depremzede annenin evlat çığlığı: Güneş’imi kaybedemem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konulan 13 aylık depremzede bebek Güneş Aydın tedavi olmayı bekliyor. Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan Güneş bebek evi ile birlikte kampanyaya yardımcı olan birçok yakınının kaybetti. Yardım kumbaralarının da enkaz altında kalması ve deprem nedeniyle Valilik onayıyla yardım kampanyası da yavaş ilerleyen Güneş bebek şimdi belirli bir kiloya gelmeden gen tedavisini alması gerekiyor.

Depremde evleri yıkılan, kızkardeşini ve 2 yeğenini kaybeden 2 çocuk annesi Gülben Aydın (29), "Kampanyamız şu an yüzde 45'e ulaştı. Bu arada kızım 10 kilo ve 12,5 kiloya gelmeden bu tedavinin olması gerekiyor. Kızı kilo almasın diye aç yatırıyoruz. Depremde evimizi, yakınlarımızı kaybettim ama Güneş'imi kaybetmek istemiyorum. Kızımın ablasıyla birlikte parklarda oynamasını istiyorum" dedi.





KUMBARALARI ENKAZDA KALDI

2017 yılında hayatlarını birleştirdiler İbrahim- Gülben Aydın çiftinin Simay (5) ve Güneş adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Güneş 25 günlük iken aile hekimliğinde görevli hemşire anneyi telefonla arayarak "Güneşten aldığımız topuk kanı taramasında SMA TİP 1 rahatsızlığına rastlandı" denildi. Bunun üzerine aile bebeklerini Adana'ya getirdi ve özel laboratuvarda yapılan testlerde de aynı teşhis konuldu. Aile hiç zaman kaybetmeden kampanya için Valiliğe başvurdu. Güneş bebeğin kampanyası iyi giderken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 deprem yaşandı. Aydın'ın ailesi depremde evleri yıkılırken, yardım kumbaraları da enkazın altında kaldı. Yaşanan deprem felaketinde kampanya yavaş ilerlemeye başladı. Bir süre sonra Aydın ailesi yavrularının tedavisi için kolları tekrar sıvadı ve şu an Güneş bebeğin tedavisini için yapılan kampanya yüzde 45'e ulaştı.





KİLO ALMASIN DİYE AÇ YATIRIYORUM

Antakya'da konteynerde yaşamlarını sürdüren Aydın çifti Güneş için herkesin yardım etmesini istiyor.

Depremde evlerinin yıkıldığını, kızkardeşi ile birlikte 2 yeğeni ve uzak akrabalarından birçok kişiyi kaybettiğini anlatan Gülben Aydın, "Güneş'e 25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konuldu. 8 aylıkken depreme yakalandık, enkazdan sağ kurtulduk. Güneş fizik tedavi görüyor. O yüzden kas kayıpları yeni oluşmaya başladı. 5 doz Spinoza ilaç aldı. Yüzde yüz çözüm olduğu için yurtdışında Zolgensma gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz. Kampanyadan topladığımız para şu an yüzde 45'te. Kızımın hızlı kilo alan yapısı var. Şu an 10 kiloda eğer 12,5 kiloyu geçerse ilaç alamaz, bu da kötü sonuçlar doğurur. Yok olan bir şehirde yavrumu yaşatmak gerçekten zor. Depremde evimizi, yakınlarımızı kaybettim ama Güneş'imi kaybetmek istemiyorum. Kızımın ablasıyla birlikte parklarda oynamasını istiyorum. Hayırseverlerin yavruma sahip çıksınlar" diye konuştu.





İŞTE BAĞIŞ HESAPLARI:

Güneş Aydın için Valilik onayıyla açılan hesap numaraları ve SMS şunlar:



TL İBAN: TR66 0001 0090 1039 3913 3050 01

AVRUPA İBAN/ NL17 BUNQ 2081 1719 10

Alıcı: SMA KIDSTüm operatörden büyük harflerle GÜNEŞ yazarak 8148 e mesaj atabilirsiniz. (1SMS bedeli 20TL).