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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Depremzede çocuklara bayramlık dikiyorlar

Depremzede çocuklara bayramlık dikiyorlar
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, depremlerden etkilenen çocukları Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için kıyafet dikiyor. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan enstitüdeki görevli ve kursiyerler, çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırmak için çalışma yürütüyor. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, 10 kadının çalıştığını belirterek "Kız çocuklarımıza elbise, gömlek, şort, erkek çocuklarımıza gömlek ve pantolon dikiyoruz. Bir de çocuklarımız kaygılı uyumasın diye uyku arkadaşı yapıyoruz. Şu an 400 civarında çocuğumuzu giydirecek bayramlık dikimine başladık, bitmek üzere. Erkek çocuklar için 120, kız çocukları için 280 kıyafet üretilecek" dedi. AA

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Depremzede çocuklara bayramlık dikiyorlar
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