Depremzede çocuklardan 100. Yıl Sergisi! Minika Çadırlarından ’Yeniden Doğuş’ temalı 50 eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 11 şehirde ziyaretçilerle buluşturduğu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Ekim ayı duraklarından biri de İzmir oldu. Efes Kültür Yolu Festivali'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında depremden etkilenen çocukların hazırladığı anlamlı bir sergi eşlik ediyor.