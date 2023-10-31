Depremzede çocuklardan 100. Yıl Sergisi! Minika Çadırlarından ’Yeniden Doğuş’ temalı 50 eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 11 şehirde ziyaretçilerle buluşturduğu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Ekim ayı duraklarından biri de İzmir oldu. Efes Kültür Yolu Festivali'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında depremden etkilenen çocukların hazırladığı anlamlı bir sergi eşlik ediyor.
Mart ayında deprem bölgelerinde kurulan Minika Oyun Çadırı'ndaki aktivitelere katılan çocuklar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl coşkusuna resimleriyle katkı sunuyor.
DEPREMZEDE ÇOCUKLARDAN 100. YIL SERGİSİ
Bugüne dek Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Islahiye'de binlerce çocuğu ağırlayan Minika Oyun Çadırı etki alanını genişleterek Türkiye'ye yayılacak. Etkinliklerde bulunan 50 çocuğun yaptığı 50 resim İzmir'de sergileniyor.
Yeniden Doğuş Resim Sergisi'nde İzmirli çocuklar, Cumhuriyetin 100. Yılını deprem bölgesindeki çocukların gözünden görme imkânı bulacak.
Depremin zorluklarıyla yüzleşen çocukların duygularını tuvale yansıttıkları bu önemli sergi, 5 Kasım Pazar gününe kadar yeniden doğuş ve umut için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yerini alacak.