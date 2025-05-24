Depremzede çocukların bayram tıraşları ve ayakkabıları gönüllülerden

'ONLARIN GÜLMESİ BİÇİM İÇİN EN GÜZEL HEDİYE'

Dernek Başkanı Fatih Akpınar, "Çocukların yanında olmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Sürekli onlar için bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Onların yüzlerini daha çok nasıl güldürürüz bunu düşünüyoruz.

Elimizden geldiğince bu evlatlarımızın yanında olmaya, depremin yaralarını biran önce sarmak için mücadelemizi veriyoruz. Günün sonra onlarda mutlu oluyor bizde mutlu oluyoruz. Onların bir kere gülmesi bizim için en güzel hediye oluyor" dedi.