Depremzede Coşkun ikinci hayatına uçacak

Adana'yayaşayan Hüseyin ve Elvan Çakır çifti, 9 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan oğulları Coşkun Karan Can'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için 1 yıl önce valilik onaylı kampanya başlattı. Aile küçük çocuklarının hastalığı ile ilgilenirken bir de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketini yaşadı. Depremde evleri ve iş yerleri hasar gören aile, birçok yakınını ve gönüllüsünü da kaybetti. Deprem nedeniyle yardım kampanyası da yavaşlamaya başladı. Ancak aile hiç pes etmedi ve çocuklarının hayatı için gece-gündüz mücadele etti. 11 ay sonunda da tedavi için gereken 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Dubai'ye gitmeye hazırlanan aile çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok zorlu bir süreçten geçtik ama kazanan Coşkun Karan oldu. Oğlumuz da artık okula gidebilecek, arkadaşları ile oyun oynayabilecek. İlacına kavuşacağını günü bekliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.