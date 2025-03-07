Depremzede dolandırıcılarına operasyon: 8 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini istihbarat görevlisi, bakanlık personeli olarak tanıtarak, deprem konutlarının yeniden inşa edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadi ile depremzedeleri dolandıran M.K., A.S., N.K., E.Ş., F.G.G., M.F.B., R.K., Z.O. isimli 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.