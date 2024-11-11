Depremzede Gülderen teyzenin Valiyi görme hayali gerçek oldu

Asrın felaketine Osmaniye'de yakalanan ve oturduğu tek katlı müstakil evin yıkılan Gülderen Çetin, önce çadırda kalmaya başladı. Üç çocuğunu küçük yaşlarda, büyük kızını geçtiğimiz yıl kaybeden ve evli olan oğlunun ise başka kentte olan Gülderen teyzenin durumu öğrenen Vali Erdinç Yılmaz, talimat vererek Gülderen Çetin hemen konteynere yerleştirildi. Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadına Vali Yılmaz'ın talimatıyla her türlü destek verilmeye başlandı. Gülderen teyze komşularına her fırsatta en büyük hayalinin Vali Yılmaz'ı görmek olduğunu söyledi.

ELİNİ ÖPÜP, HAYIR DUASINI ALDI

Komşularından bir kadın Gülderen teyzenin, "Sayın Valim sen beni çadır hayatından kurtardın, konteynere yerleştirdin. Allah bin kere razı olsun. Seni dünya gözüyle bir kere görsem bana yeter" videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. Gülderen Çetin'in çağrısını gören Vali Yılmaz, yaşlı kadının yaşadığı Karaçay konteyner kentte gitti. Çetin'in elini öpen Vali Yılmaz, bir süre sohbet etti. Vali Yılmaz, "Gülderen teyzem beni dünya gözüyle bir görebilir miyim demiş. Ben de teyzemin isteğini kırmadım, yanına geldim. Bana çok güzel dualar etmiş. Biz, Gülderen teyzemin duasını aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

HEPİMİZİN BABASI, AĞABEYİ OLDU

Kendisini ziyarete gelen Vali Yılmaz'a teşekkür eden Gülderen Çetin, "Valim beni o çadırdan kurtardı. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Valim gerçekten hepimizin babası, abisi oldu. Hepimize destek oldu. Artık ölsem de gam yeme. Dünya gözüyle Valimi gördüm" şeklinde konuştu.