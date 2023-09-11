Depremzede öğrenciler için liseye dönüştürülen "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı

Osman Ötüken Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Düşmez, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrencilerime sağlıklı, mutlu, başarılı ve en önemlisi afetsiz bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Son yıllarda gerek pandemi gerekse depremin ardından sizlerin eğitim hayatı sekteye uğradı. Sağ olsunlar yetkililer, holding sahipleri bu gemiyi açtılar. Eğitim hayatınıza burada devam edeceksiniz. 472 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve hizmetlilerimiz burada yüzde yüzü yatılı olmak üzere barınacaklar. Devlet büyüklerimize ve firma sahiplerine çok teşekkür ediyorum. 23 sınıflı okulumuza rağbet oldukça fazla oldu. Öğretmenlerimize de gösterdikleri özveriden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.