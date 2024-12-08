Depremzede öğretmenlerden Anadolu türküleri

TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ VAROL VE PROTOKOL BAĞDAŞ KURUP KONSERİ ÖĞRENCİLERLE İZLEDİ

Yoğun katılım nedeniyle salon tamamen dolarken, bazı seyirciler konseri ayakta izlemek durumunda kaldı. Bu durumu fark eden Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, öğrencileri yanına davet ederek onlarla birlikte yerde bağdaş kurarak konseri izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve protokol üyeleri de öğrencilerin arasına oturarak geceye anlamlı bir katkıda bulundu. Konser sonunda, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri sahneye çıkarak koro üyelerini tebrik ettiler.

DEVLET ADAMLIĞI BU DEDİRTTİ

TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere yoğun katılım nedeniyle ayakta kalan seyircileri yanına davet edip onlarla birlikte yerde bağdaş kurarak konseri izleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un bu davranışı, sadece bir devlet adamının mütevazılığını ve halkına olan yakınlığını sergilemekle kalmadı, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan anlayışı ve liderlik yaklaşımıyla örnek oldu. Halkın içinde, halktan biri olmanın anlamını bir kez daha yaşatan Vali Dr. Osman Varol, geceye unutulmaz bir anlam ve zarafet kattı.