Depremzede Zümra’nın SMA ile savaşı

Malatya'da yaşayan Gülşah ve Tayfur Göğebakan çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere evlerinde yakalandı. Hamile olan ve doğuma az bir süre kalan Gülşah ile eşi güçlükle evden dışarı çıkabildi. Göğebakan çifti binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremde, evlerini ve işyerlerini kaybetti. Aile, depremin ardından Bingöl'e yerleşti. Çift, depremin yasını bile tutamadan 6 Mart günü ilk gözbebekleri Zümra'yı kucaklarına aldı.
BİRKEZ DAHA YIKILDILAR
Göğebakan ailesi, kızlarının da mutluluğunu yaşayamadan bir şok daha yaşadı. Küçük Zümra'ya henüz 16 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Dünyaları başlarına yıkılan aile kızlarını yaşatabilmek ve yurtdışında tedavi olabilmesini sağlamak için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında gereken paranın şuana kadar yüzde 49'u toplanabilirken, aile paranın tamamının biran önce toplanabilmesi için mücadele ediyor.
DEPREMDEN DAHA BÜYÜK BİR YIKIM OLDU
Anne Gülşah Göğebakan, kızlarına SMA teşhisi konulduğu an depremden daha bir yıkım yaşadıklarını söyledi. Dünyalarının başlarına yıkıldığı belirten Göğebakan, "Daha depremin acısını yaşayamamışken evladımızın telaşına düştük. Umutla beklediğimiz evladımızın ölümcül bir hastalıkla doğduğunu öğrendik. Bir anne olarak hala ümidim var. Kampanya en kısa sürede tamamlanacak ve benim Zümra'ma sağlığına kavuşacak. Zümra'yı iyileştirebilmek bizlerin elinde. Lütfen kızımın ellerinden tutun" dedi.