Depremzede Zümra’nın SMA ile savaşı

DEPREMDEN DAHA BÜYÜK BİR YIKIM OLDU

Anne Gülşah Göğebakan, kızlarına SMA teşhisi konulduğu an depremden daha bir yıkım yaşadıklarını söyledi. Dünyalarının başlarına yıkıldığı belirten Göğebakan, "Daha depremin acısını yaşayamamışken evladımızın telaşına düştük. Umutla beklediğimiz evladımızın ölümcül bir hastalıkla doğduğunu öğrendik. Bir anne olarak hala ümidim var. Kampanya en kısa sürede tamamlanacak ve benim Zümra'ma sağlığına kavuşacak. Zümra'yı iyileştirebilmek bizlerin elinde. Lütfen kızımın ellerinden tutun" dedi.