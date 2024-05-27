Depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Asrın felaketinde en çok yıkımın ve can kaybının yaşandığı Hatay'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından deprem konutlarının yapımı son sürat devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 2 farklı mahallede başlanan deprem konutlarında sona gelindi. Bahçelievler ve Kuzuculu mahallelerinde yapımı tamamlanan 2 bin 590 konut haziran ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.Yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği öğrenilen deprem konutlarının yapımına 2023 yılının Ağustos ayında başlanmıştı. Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, "Depremzede vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. İnşallah hak sahibi vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının dairelerini önümüzdeki Haziran ayında tamamlayarak teslim etmiş olacağız" diye konuştu. Altay, TOKİ evlerinin bulunduğu alanda park, okul, cami gibi sosyal donatıların da yer aldığını kaydetti.