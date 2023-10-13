Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere yardım kolisi göndereceğim yalanıyla dolandırdı! Sahte hayırsever tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:21 Son Güncelleme: 13.10.2023 10:23

Depremzedelere yardım kolisi göndereceğim yalanıyla dolandırdı! Sahte hayırsever tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de depremzedelere yardım toplayan A.K.(41)’yi telefonla arayan bir kişi yurtdışında yaşadığını depremzedelere yardım etmek istediğini söyledi. A.K.’den yardım kolisini göndermek için 13 bin lira kargo parası alıp dolandıran şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Depremzedelere yardım kolisi göndereceğim yalanıyla dolandırdı! Sahte hayırsever tutuklandı

Bakırköy'de polise başvuran A.K. depremzedeler için yardım topladığını bu sırada kendisini telefonla arayan ve Almanya'da olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Mağdur A.K. ifadesinde "Beni aradı büyük bir yardım kolisi göndereceğini ancak kargo ücretinin 13 bin lira tuttuğunu söyledi. Bende istediği 13 bin lirayı ona gönderdim. Ancak daha sonra ortadan kayboldu." dedi.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli F.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin hiçbir zaman Almanya'da olmadığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Depremzedelere yardım kolisi göndereceğim yalanıyla dolandırdı! Sahte hayırsever tutuklandı
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