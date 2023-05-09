Depremzedelerin yaraları tam teşekküllü sahra hastanesinde sarılmaya devam ediyor

Sahra hastanesinde görevli doktor Serpil Kaya, tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını, o anın çok korkutucu olduğunu belirten Kaya, "Yürüyemiyorsunuz, kendinizi kurtaramıyorsunuz. Yürümeye çalıştığınızda yere düşüyorsunuz. Her şey yıkılıyor. Anlatılmaz bir gürültü vardı. Kendimizi can havliyle dışarı attık. Şiddetli kar vardı. Hava çok soğuktu. Zor bir süreç yaşadık. Yöneticilerimiz sağ olsun, kısa sürede konteyner kentler kurarak hizmete sundular. Vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Depremlerin ardından kurulan sahra hastanesinde depremzedelere hizmet verdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güvenli alanlara aldıktan sonra görevimizin başına geçtik. İlk günden bu yana sahadayız. Kadın doğum, diş, çocuk, aile hekimliği, dahiliye, acil, laboratuvar, röntgen alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Konteyner kentte yaklaşık 10 bin vatandaşımız barınıyor. Biz de burada günlük ortalama 200 hastayı tedavi ediyoruz. Herkes özveriyle çalışıyor. Aile hekimliğimiz de gebelerin düzenli takibini, çocukların aşılarını yapıyor. Tüm bölümlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. "