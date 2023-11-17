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Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:56 Son Güncelleme: 17.11.2023 06:59

Depremzedeye bahar müjdesi

Diyarbakır’da, kayalık zemine inşa edilen deprem konutları hızla yükseliyor. İlk konutlar, Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edilecek.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Depremzedeye bahar müjdesi

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi'nin yıkıma yol açtığı Diyarbakır'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının yapımı hızla sürüyor. Mimari modern yapısı ile dikkat çeken 2 bin 400 konut, depremzedeye bahar müjdesi olacak. Deprem konutları, şehirden 20 kilometre uzaklıkta Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesinde, sağlam ve kayalık zemin üzerine kuruluyor.

RAYLI SİSTEMLİ 100 BİN NÜFUSLU ŞEHİR

Tamamlanan ilk konutlar, Mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Zaman içerinde 27 bin konutun yapılacağı Oğlaklı Mahallesi'nde 100 binin üzerinde bir nüfusun yaşayabileceği yeni bir kent kurulması hedefleniyor. Kentte yapılması planlan hafif raylı sisteminde, ulaşımı rahatlatması açısından deprem konutlarına kadar götürülecek. Alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan deprem konutlarının bulunduğu alanda çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırma da yapıldı.

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Depremzedeye bahar müjdesi
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