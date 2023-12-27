Haberler Yaşam Haberleri Depresyondaki kartal tedavi edildi! Artık uçuyor...
Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:27

Depresyondaki kartal tedavi edildi! Artık uçuyor...

Bolu Dağı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve uçmakta zorlandığı görülen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı değil, depresif olduğu belirlenen kartal, rehabilite edilerek doğaya salındı.

İHA
Depresyondaki kartal tedavi edildi! Artık uçuyor...

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı mevkiinde doğada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından uçmakta zorlanan bir kartal bulundu. Kartalın uçmadığını fark eden vatandaşlar yanına yaklaştı.

Kartalın yaralı olabileceğini düşünen hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kartal, hayvanseverler tarafından kutu içerisine konularak ekiplere teslim edildi.

Hayvanı teslim alan ekipler, sağlık kontrollerini yaptı ve yara izine rastlayamadı. Veteriner hekim tarafından kartalın depresif bir halde olduğu tespit edildi. Yetişkin kartal 3 gün boyunca rehabilite edildi. Tedavinin ardından kartal tekrar doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Uzman Veteriner Hekim Dr. Adem Turan, "Yaban hayatı ile yapılan temaslarda korunaklı olunması gerekiyor. Aksi halde kuş gribi olarak bilinen tavuk vebası ya da ishale yol açabilecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Gübretaş’ta işlemler mercek altında
İki portre bir eleman
O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Depresyondaki kartal tedavi edildi! Artık uçuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA