Derbide 43 taraftara gözaltı

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 52 bin 152 taraftarın takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi'nde "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçuna karışan 43 taraftar gözaltına alındı.

Bazı taraftarların üzerinde çok sayıda torpil ele geçirildi. Bir taraftara spor alanlarında yasak alan ihlali, 10 taraftara spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi, iki taraftara spor alanlarında küfür ve hakaret içeren tezahürat, 11 taraftara spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini, 19 taraftara ise spor alanlarına yasak madde sokulması maddelerinden işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.