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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:36 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:49

Derbideki küfürlü “şinanay” tezahüratına ceza! Hem 600 lira ceza hem 1 yıl maçlara gidemeyecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde stadyumda çalınan “şinanay” şarkısının nakarat kısmında Galatasaray’a küfürlü tezahüratta bulunup o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Galatasaray ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim’in ihbarı üzerine ifadesi alınan taraftar “pişmanım” dese de hem 600 lira adli para, hem de 1 yıl müsabakalardan men cezası aldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Derbideki küfürlü “şinanay” tezahüratına ceza! Hem 600 lira ceza hem 1 yıl maçlara gidemeyecek

Kadıköy'de geçen yıl 6 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Timur Cihan Saylam adlı Fenerbahçeli taraftar, stadyumda çalınan "şinanay" şarkısına eşlik etti. Ancak şarkıya eşlik etmekle kalmayan Saylam şarkının nakarat kısmından sonra "…. çocuğu Galatasaray" şeklinde küfürlü tezahüratta bulundu. Tüm bu anları da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Büyük tepki toplayan Saylam hakkında hem Galatasaray hem de o dönem takımın teknik direktörü olan Fatih Terim'in ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İfadesinde stadyumda "şinanay yavrum şinanay" isimli şarkının çaldığını ve kendisinin de şarkıya eşlik ettiğini anlatan Fenerbahçeli taraftar, ardından küfürlü tezahüratta bulunduğunu söyledi. Bu anları da sosyal medya hesabında paylaştığını ancak hesabının kapalı olduğunu belirten Saylam, sadece takip eden arkadaşlarının gördüğünü ve arkadaşlarından birinin bu videoyu twitter'da paylaştığını belirterek pişman olduğunu kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Saylam hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçundan 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca taraftarın 1 yıl süreyle seyirden yasaklanması talep edildi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN CEZA

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağladı. Sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçunu kabul ettiğine vurgu yapan mahkeme, "hakaret içeren tezahürat" suçundan 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca taraftarın 1 yıl süreyle seyirden yasaklanmasına karar verdi.

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Derbideki küfürlü “şinanay” tezahüratına ceza! Hem 600 lira ceza hem 1 yıl maçlara gidemeyecek
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