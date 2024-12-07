Derbiyi birebir takip etti… Alınan tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 15. Haftası'nda Beşiktaş Park Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı derbide alınan tedbirleri yerinde takip etti.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürü Osman Tınmazol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Çelik ve Beşiktaş'ın maçlarından sorumlu Müsabaka Güvenlik Amiri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gürol Dikyol'dan bilgi alan ve stat ile çevresinde alınan tüm tedbirleri yerinde denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız derbiyi statta takip etti.