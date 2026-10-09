Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Su ve yağış durumuna göre sürekli yer değiştiren ve verimin düştüğü dereden başka bir dereye geçen Aydın, doğanın sunduğu bu yasal zenginliği dünyaya ihraç ettiği Türk mühendisliği ile taçlandırmaya devam ediyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör