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Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:01

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Ne kazma gerekiyor ne kürek; tek ihtiyacınız olan şey küçük bir elek! Türkiye'nin akarsularında "vahşi altın" avına çıkan Türk madenci, 1 yılda topladığı 500 gram altının sırrını ve en zengin dere yataklarını tek tek ifşa etti.

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Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti
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Çocukluk hobisini profesyonel kazanç kapısına dönüştüren genç, derelerden gram gram altın topluyor. 1 yılda 500 gram ila 1 kilo aralığında altın topladığını belirten ve özellikle Marmara ve Ege'deki o ilçelere dikkat çeken uzman isim, altın fışkıran koordinatları verdi.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

ESKİ ASKER İŞİ GÜCÜ BIRAKTI, DERE DERE ALTIN TOPLUYOR!

Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelen doğada altın arama hobisi, doğru strateji ve azimle birleştiğinde devasa bir sektöre dönüşebiliyor. Bunun en somut ve başarı dolu örneği ise Bursalı Emre Aydın.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

15 yaşında çocukluk merakıyla başladığı altın arama işi için askeri personellik görevinden istifa eden Aydın, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki derelerde tam zamanlı olarak doğal altın peşinde koşuyor.

Karavanı ve kendi ürettiği özel ekipmanlarıyla dağ taş demeden gezen genç girişimci, dere yataklarından adeta servet çıkarıyor.

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Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

"İLK ZAMANLAR TOZUNU BİLE BULAMIYORDUK"

Altın aramanın tamamen arazide kazanılan tecrübeyle geliştiğini belirten Emre Aydın, ilk başlarda altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını itiraf ediyor. Ancak zamanla araziyi okumayı öğrenen eski asker, verimi muazzam bir seviyeye taşımış durumda.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Arazinin yapısına ve çalışma yoğunluğuna göre yılda 500 gram ile 1 kilogram arasında altın elde ettiğini belirten Aydın, "Zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor" sözleriyle işin kazanç boyutunu gözler önüne seriyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

ALTININ NEREDE OLDUĞUNU OT KÖKLERİ VE ÇÖPLER FISILDIYOR!

Peki, derelerdeki gizli altın yatakları nasıl bulunuyor? İşin püf noktasının sadece makine kullanmak değil, araziyi doğru analiz etmek olduğunu söyleyen Aydın, altın avcılarına altın değerinde tüyolar veriyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Nehirlerdeki kuvars taşlarını ve derelerin akış yapısını incelediklerini belirten uzman isim, özellikle ot kökleri ile çöplerin biriktiği alanların altını yakalamak için en önemli ipuçlarını barındırdığını söylüyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Bu bölgelerde metre metre tarama yaptıklarını ifade eden Aydın, eleğe gelen her kürekte 5 parça ve üzerinde altın tespit etmeleri durumunda o alanın üzerinde çalışmaya değer olduğuna karar verdiklerini anlatıyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

KARAVANLA BAŞLAYAN MACERA AFRİKA'DA FABRİKAYA DÖNÜŞTÜ

Haftanın 5 gününü karavanında kalarak sahada geçiren Emre Aydın'ın başarısı sadece altın toplamakla da sınırlı kalmadı.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

İlk başlarda basit bir tava (pan) sistemiyle başladığı bu serüvende, sahada ihtiyaç duyduğu makineleri kendisi üretmeye başladı.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip altın arama sistemleri üreten Aydın, bu makineleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Türkiye'de havaların soğumasıyla birlikte rotasını yurt dışına çeviren girişimci, yaz aylarını Türkiye'nin derelerinde geçirirken, kış aylarında ise sipariş aldığı Afrika ülkelerine giderek devasa altın tesisleri kuruyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

TÜRKİYE'NİN ALTIN HARİTASINI AÇIKLADI: "BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ DAHA DEĞERLİ"

Türkiye'nin altın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak arama çalışmalarının kısıtlı kaldığını savunan Emre Aydın, özellikle kendi memleketi olan Bursa ve çevresine dikkat çekiyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Altın aramak isteyenlerin odaklanması gereken noktaları tek tek deşifre eden Aydın, "Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusundaki potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diyerek bu işe gönül verenlere en verimli koordinatları işaret ediyor.

Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti

Su ve yağış durumuna göre sürekli yer değiştiren ve verimin düştüğü dereden başka bir dereye geçen Aydın, doğanın sunduğu bu yasal zenginliği dünyaya ihraç ettiği Türk mühendisliği ile taçlandırmaya devam ediyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Dere dere gezip yılda 1 kilo altın topluyor! Haritada o ilçeleri tek tek işaret etti
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