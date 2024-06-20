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Giriş Tarihi: 20.6.2024 14:21 Son Güncelleme: 20.6.2024 14:22

Dere yatağına düşen motosikletli öldü

Gaziantep’te sepetli motosikletin devrilip dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dere yatağına düşen motosikletli öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, Sait Zengin idaresindeki sepetli motosiklet, Altınüzüm Mahallesi'ni İslahiye-Hatay karayoluna bağlayan tali yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dere yatağına yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerce dere yatağından çıkarılan Sait Zengin ve Sıdıka Zengin, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sait Zengin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Dere yatağına düşen motosikletli öldü
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