Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da dereden geçerken akıntıya kapılan 3 kişi ölümden döndü
Giriş Tarihi: 19.3.2023 22:14 Son Güncelleme: 19.3.2023 23:06

Kastamonu'da dereden geçerken akıntıya kapılan 3 kişi ölümden döndü

Kastamonu’nun Araç ilçesinde araçları ile dereden geçmek isterken akıntıya kapılan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da dereden geçerken akıntıya kapılan 3 kişi ölümden döndü

Olay Araç ilçesi Alınören Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçları ile dereden geçmek isteyen 3 kişi suyun debisinin yükselmesi nedeniyle akıntıya kapıldı

Akıntının araçlarını sürüklemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İMDATLARINA EKİPLER YETİŞTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, derede mahsur kalan 3 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kastamonu'da dereden geçerken akıntıya kapılan 3 kişi ölümden döndü
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