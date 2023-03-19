Kastamonu’da dereden geçerken akıntıya kapılan 3 kişi ölümden döndü

Olay Araç ilçesi Alınören Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçları ile dereden geçmek isteyen 3 kişi suyun debisinin yükselmesi nedeniyle akıntıya kapıldı
Akıntının araçlarını sürüklemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekipleri sevk edildi.
İMDATLARINA EKİPLER YETİŞTİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, derede mahsur kalan 3 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.