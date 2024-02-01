Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk: “Cerrahi olmayan estetik yöntemlere eğilim var”

Dr. Mustafa Tümtürk, estetik uygulamaların toplumda giderek daha kabul gördüğünü belirterek, genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyen kişilerin artık cerrahi olmayan, ameliyatsız estetik yöntemlere yönelmeyi tercih ettiğini söyledi. Özellikle büyük dudaklar ve belirgin çene hatlarının yerine, yüzün doğal oranlarına uygun minimal ve doğal estetik uygulamaların daha fazla talep gördüğüne vurgu yaptı.



2024'te doğal güzellik anlayışının daha da önem kazanacağını belirten Dr. Tümtürk, abartılı değişikliklerden ziyade, hafif dokunuşlarla yüz ifadesini koruyarak sağlıklı ve doğal bir görünüm elde etmenin öne çıkacağını ifade etti.





Yapılan estetik uygulamaların hızlı sonuçlarına dikkat çeken Dr. Mustafa Tümtürk; botoks, ışık dolgusu, ameliyatsız yüz germe, kök hücre tedavileri gibi uygulamaların kısa sürede etkisini göstermesinin, hastaların günlük yaşamlarına hızla dönebilme avantajının, hızlı ve etkili çözüm arayan kişiler için önemli bir tercih sebebi olduğunu açıkladı.



Ameliyatsız estetik işlemlerin cerrahi risklerden uzak olmasının ve kısa süreli olmasının, bu uygulamalara olan ilginin artmasında etkili olduğunu belirten Dr. Tümtürk, ayrıca maliyet etkin olması ve doğal sonuçlar sağlaması nedeniyle bu tür uygulamaların tercih edildiğine değindi.





Dr. Tümtürk, ameliyatsız estetik işlem yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler konusunda, uygulama yapacak hekimin resmi yetkilendirmeye sahip olmasının ve yapılan uygulamanın kişinin isteğini karşılaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, estetik uygulamalar yapan kişilerin sağlık açısından risk taşıyabileceğini ve bu nedenle hastaların klinik seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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