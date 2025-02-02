Ders zili hüzünlü çalacak

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısı yarın başlıyor. Okullar 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangının geride bıraktığı hüzünle açılacak. Hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda anma törenleri düzenlenecek. SABAH'a konuşan Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek Şirvanlı Özen, "Okula dönmek, yangında arkadaşlarını kaybeden ve travmaya maruz kalan öğrenciler için oldukça zorlayıcı olabilir'' dedi.Yangında arkadaşlarını veya tanıdıklarını kaybeden çocuklar yas sürecini farklı şekillerde deneyimleyebilir. Bazıları içine kapanırken, bazıları korku, kaygı ya da öfke gibi duygusal tepkiler gösterebilir. Küçük yaştaki çocuklar "O geri gelecek mi?" gibi somut sorular sorarken, ergenler daha derin sorgulamalar yapabilir. Aynı travmatik olaya maruz kalan iki çocuktan biri sessizleşirken, diğeri dışa dönük tepkiler verebilir.Prof. Dr. Özen çocukların okula dönerken yaşayabileceği zorlukları en aza indirmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:Duyguları açıkça konuşmak: Çocukların hissettiklerini paylaşabilmesi için güvenli bir alan oluşturulmalıdır.Rutinlere bağlı kalmak: Sabah kahvaltıları, okul sonrası etkinlikler gibi alışılmış düzenlerin korunması güven duygusunu pekiştirir.Öğretmenlerin desteği: Öğrencileri gözlemlemek, kayıpları hakkında konuşmak isteyenlere alan tanımak ve süreci baskısız yönetmek önemlidir. Öte yandan MEB, otel yangını sonrası, tüm okullarda, zorlayıcı yaşam olayları sonrası, öğretmen psikoeğitim programları düzenleyecek. Öğrencilere, danışma faaliyetleri gerçekleştirilecek.