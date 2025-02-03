Ders zili onlar için sustu

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı dün başladı. Ancak Türkiye genelindeki birçok okulda heyecan yerine hüzün vardı. Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle öğrenciler derslerine buruk başladı. Birçok okulda vefat eden öğrencilerin anısına ders zili çalınmaması kararı alındı. Bolu'daki okulların tamamında da gün boyu ders zili çalmadı. Öğrenciler derslere ve teneffüslere zil sesi olmadan girdi. Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin okuduğu okullarda ise anma törenleri düzenlendi. Bazılarının isimleri okullarındaki konferans salonlarına verildi. Bazılarının sıraları çiçeklerle donatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA ANILDILAR

Yangında annesi Ceren Yaman Doğan ile yaşamını yitiren Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törende bazı öğrenci ve öğretmenler gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Doğan'ın eğitim gördüğü 11-B sınıfındaki sırası siyah örtüyle kaplandı ve çiçekler bırakıldı.

Yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden 12 yaşındaki Buse Dayı için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı. Okulun konferans salonuna Buse Dayı ismi verildi ve arkadaşlarının kendisiyle ilgili hislerini yazabilecekleri bir defter bırakıldı.

Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12'nci sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı.