Derya’nın desteği Hilal’i ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022'de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi. 11 ilde büyük yıkıma yol açan felaketten en çok etkilenen bölge Hatay oldu. Depreme ailesiyle birlikte Hatay'da yakalanan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, 90'ıncı saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Üzerine kolon düşen küçük kız, beton bloğun altından sol kolu kesilerek kurtarıldı. Hilal Bilgi, depremde 5 kişilik ailesiyle beraber 70 akrabasını da kaybetti.Hilal Bilgi'ye en büyük destek Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi. Kendisi de 2 çocuk annesi olan Derya Balta, mucize kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir topladı. Geçirdiği operasyonlar sonrası fizik tedavi de gören Hilal, yeniden ayağa kalktı. Derya Balta, küçük kızın yaşadığı zorlu süreci ve yürümeye başladığı anları Instagram hesabından paylaştı.Güzel haberi sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşımla açıklayan Derya Balta, SABAH'a konuştu. Hilal'in ayağa kalkması sonrası büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Derya Balta, "Hilal İstanbul'da tedavisine devam ediyor. Ayağa kalkmaya başladı. Çok mutlu oldum. Bu güzel haberi sosyal medya hesabımdan paylaştım. İnsanlık için bir bir şeyler yaptım. Allah rızası için yaptım. Ne gerekiyorsa onu yaptım. Bana ihtiyacı olduğu sürece yanında olmaya devam edeceğim. Benim en büyük hayalim, çabam Hilal'in ayağa kalkmasıydı. Onu da başardık. İnşallah daha da iyi olacak. Ben, Hilal istediği sürece yanında olmaya devam edeceğim. Eğitimden sağlığına, özel ihtiyaçlarına kadar Hilal müsaade ettiği sürece destekçisi olacağım. Hayallerinin peşinde arkasından koşanı olacağım" dedi.