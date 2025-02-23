Dev derbiye özel hazırlık… Selami Yıldız yerinde denetledi…

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig'in 25. Haftası'nda 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Dev derbiye iki gün kala Rams Park Stadı'na giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, İsmail Köse, Osman Tınmazol ve Murat Özbek'ten tedbirlerle ilgili bilgi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tedbirleri yerinde denetlerken Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Duran, Tanık Koruma Şube Müdürü Fatih Çetin ve Komiser Settar Sayan da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda hazır bulundu.

Ekibiyle birlikte saha içerisini de denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Spor Güvenliği Şube Müdürü Polisleri'nin derbide görev yapacakları ve dev maçta tribünlerde yaşanabilecek olası olayları denetleyecekleri izleme odalarını da denetledi. İstanbul Emniyeti, Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla özel bir çalışma yaptı.

Derbide toplam 33 bin polis görev yapacak. Sabah saatlerinden itibaren maç sonu taraftarlar tamamen dağılana kadar şiddete geçit verilmeyecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı, Fenerbahçe taraftarlarının toplanarak Rams Park Stadı'na gelecekleri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, takımlar ve taraftar gruplarının kullanacakları güzergahlar ve taraftarların yoğun olacağı metrolar başta olmak üzere ulaşım noktalarında polisler görevlendirilecek.