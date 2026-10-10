Dev obrukların dibinde gizli kadim ormanlar bulundu!

BİLİNMEYEN CANLI TÜRLERİ VE YENİ TEHLİKELER

Uzmanlar, bu derin sığınakların yalnızca bitkiler için değil, henüz bilim dünyası tarafından tanımlanmamış pek çok hayvan ve mikroorganizma türü için de ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Ancak sarp kayalıklar sayesinde yüzyıllardır korunan bu hassas ekosistemler şimdi artan turizm faaliyetleri ve insan eliyle gelen tahribat tehdidiyle karşı karşıya.