Dev pitonlar bölgede her şeyi yiyip bitiriyordu! Artık roller değişti, kendileri av oldu

Bu olay, Florida'da yerli bir hayvanın piton üremesini baltaladığının belgelendiği ilk vaka olarak tarihe geçti. Hemen ardından gelen süreçte akbabaların da piton yuvalarını yağmalayıp yumurtaları tükettiği rapor edildi.

Bilim dünyası bu avlanma dalgasının pitonları tamamen bitirmeye yetip yetmeyeceğini henüz kestiremese de kesin olan bir şey var: Everglades'in yerli canlıları artık teslim olmuyor, doğa kendi dengesini korumak için amansızca savaşıyor.