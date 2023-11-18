Dev şirkette cinsel saldırı davası! "Tedirgindim, istediğini yaptım”

Korkunç olay iddiaya göre Bakırköy'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Akın Tekstil'de meydana geldi. Şirkette tasarımcı olarak çalışan G.D. (28), şirketin mali müşaviri Can İ. hakkında odasında kendisini taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Can İ.'nin 7 yıl hapsi istendi.
"KENDİNE DOĞRU ÇEKİP SARILDI"
Mağdur G.D., ifadesinde olay anını şu cümlelerle anlattı: "Akın Tekstil adlı iş yerinde 1 yıldır tasarımcıyım. Can İ. ise bu işyerinde Mali müşavir, kendisiyle herhangi bir samimiyetim yok. İş dolayısıyla muhatap oluruz. İşyerinde odam var, o odayı muhasebe odası ihtiyacı sebebiyle başka kısma taşıma aşamasındaydık. Olay günü saat 12.00 sıralarında, odamdaki eşyaları topluyordum. Odada yalnızdım. Normalde de tek çalışırım. Bu esnada Can İ. odama geldi. Yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de olmadığını söyledim. Şahsın önünden geçerken ben tuttu, kendine doğru çekip bana sarıldı. Kafamı omzuna yasladı. Daha sonra çenemi tutup dudaklarımdan öptü. Ben bir an kendime gelemedim, şok oldum sonra hemen uzaklaştım. Yandaki boş odaya geçtim."
"TEDİRGİNDİM, İSTEDİĞİNİ YAPTIM"
Korktuğum için tepki veremediğini söyleyen G.D., ifadesinin devamında şu cümlelere yer verdi: "Bu şahıs tekrar bulunduğum odaya geldi. "Numaram sende yok mu?" diye sordu. Numarasını kaydetmemi istedi. Benden numarasını çaldırmamı istedi. Tedirgin bir şekilde istediğini yaptım. Korktuğum için tepki veremedim. Yanımdan ayrıldı. Şoktan dolayı ağlamaya başladım. Biraz zaman geçince tekrar yanıma geldi. Kafasını kapıdan uzattı, söylediği şeyi anlamadım. Şahsa bağırdım "Beni nasıl öpersin" diye tepki gösterdim. Tepkiyi görünce odamdan uzaklaştı. Kendime geldiğimde polisi aradım. Yalnızdım, işyerinde kimse görmedi. Şoktan dolayı bağıramadım. Bana cinsel saldırıda bulunan bu şahıstan şikayetçiyim…"
KAMERA YOK AMA İÇTİHAT VAR
Suç duyurusu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından 19 Eylül'de iddianame hazırlandı. İddianamede olay anına ilişkin herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığı ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarına da atıf yapılarak mağdur GD'nin şüpheli Can İ'ye iftira atmasını gerektirecek bir husumetinin olmadığı, şikayetini de makul süre içerinde yaptığını belirtildi. Ayrıca müşteki kadının kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için bir sebep bulunmadığı da vurgulandı. Savcılık şüpheli mali müşavir Can İ.'nin "cinsel saldırı" suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşması 30 Kasım'da Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.